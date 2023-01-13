МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Нефтяные котировки в пятницу растут и могут продемонстрировать повышение более чем на 7% по итогам недели. Как сообщает Reuters, цены получают поддержку на фоне признаков роста спроса в Китае и ожиданий менее активного повышения ставки в США.

Около 10.27 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 53 цента, или 0,6%, до 84,56 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 55 центов, или 0,7%, до 78,94 доллара за баррель.

За истекший период недели цены на Brent и WTI выросли на 7,6% и 7% соответственно. Котировки нефти вернули большую часть позиций, утраченных на прошлой неделе.

"Цены, вероятно, будут расти, поскольку трейдеры ожидают дальнейшего снижения предложения из России и нормализации спроса на топливо в Китае", — отметил аналитик PVM Стивен Бреннок.

"Между тем нельзя исключать периодов продаж, учитывая довольно обильное предложение на рынке в настоящее время", — добавил он.