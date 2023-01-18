МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию среды символически снизился по индексу Мосбиржи, при этом вырос по РТС — на фоне укреплении рубля, следует из данных торгов на Московской бирже. Объем ФНБ за декабрь сократился на 955 миллиардов рублей

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился на 0,03%, до 2196,26 пункта, долларовый РТС вырос на 0,35%, до 1006,35 пункта. Разная динамика основных индексов объясняется снижением доллара к закрытию основной сессии на 38 копеек, до 68,77 рубля.

Мартовский фьючерс нефти марки Brent в ходе торгов поднимался до 87,84 доллара за баррель, но к 20.57 мск растерял дневной рост и колеблется чуть ниже уровня предыдущего закрытия – 85,5 доллара за баррель.

"Российский рынок акций в середине недели торговался в смешанной динамике, индекс Мосбиржи пытался вернуться на рубежи выше 2200 пунктов… Вернулись к росту имеющие большой вес в индексе акции "Сбера", бумаги золотодобытчиков отыгрывали ценовой позитив в желтом металле", — говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

На вечерней сессии в лидерах роста – расписки "Глобалтрак" (+3,26%), акции Polymetal (+2,57%), расписки Fix Price (+2,33%), HeadHunter (+2,04%), акции "Эн+ Групп" (+1,36%), а также акции ОГК-2 (+1,24%), "Аэрофлота" (+1,09%) и расписки девелопера "Эталон" (+1,05%).

Привилегированные акции Сбербанка поднимаются на 0,98%, его обыкновенные акции – на 0,76%.

"Бумаги Fix Price дорожали на новостях об открытии магазинов в Монголии. Первые два магазина франчайзинговой сети Fix Price открылись в Улан-Баторе", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Research".

"Polymetal возглавил повышение среди золотодобытчиков и поднялся к очередному пику с конца сентября на фоне колебания цен на золото выше 1900 долларов за тройскую унцию. Котировки драгоценного металла пока, однако, не могут преодолеть сопротивления 1920 долларов за тройскую унцию, что указывает на риски перехода к краткосрочной нисходящей коррекции", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

В лидерах снижения – расписки "Русагро" (-1,67%), акции "Распадской" (-1,5%), НМТП (-1,14%).

ПРОГНОЗЫ

При сохранении ценового оптимизма в сырьевых товарах и общего благоприятствующего настроения российский рынок имеет шансы на продолжение умеренного роста, считает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Аналитик прогнозирует, что индекс Мосбиржи 19 января будет находиться в диапазоне 2150-2250 пунктов.

Актуальным для индекса Мосбиржи в ходе сессии этого четверга останется диапазон 2200–2300 пунктов, считает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.