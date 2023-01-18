МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Канадский доллар торгуется почти без изменений против доллара США в среду, оставаясь в границах диапазона последнего времени, даже несмотря на то, что экономические данные принесли новые свидетельства ослабления инфляционного давления в США, сообщает агентство Reuters.

Доллар США упал против корзины основных валют, доходность облигаций также снизилась, поскольку цены производителей в США и розничные продажи сократились в декабре больше, чем ожидалось, укрепив надежды на небольшое повышение процентных ставок Федеральной резервной системой.

Канада направляет около 75% своего экспорта в США, включая нефть, цена которой выросла до самого высокого уровня с начала декабря на оптимизме в отношении того, что отмена строгих карантинных мер Китая в связи повысит спрос.

Цены на нефть в США выросли на 2,2% до 81,98 доллара за баррель.

Канадский доллар торговался почти без изменений, по 1,3385 за доллар США, что сделало его единственной валютой G10, кроме японской иены, которая не укрепилась.

Валюта в основном торговалась в боковом тренде с тех пор, как в прошлую пятницу коснулась семинедельного максимума на отметке 1,3320.

Цены производителей Канады также упали в декабре — на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, а годовой темп роста снизился до 7,6% с 9,4%.

В свою очередь, опубликованные во вторник данные показали, что потребительские цены росли самыми медленными годовыми темпами с февраля прошлого года.

Банк Канады активно повышает процентные ставки для борьбы с инфляцией. Денежные рынки видят примерно 70%-ную вероятность того, что центральный банк ужесточит политику еще на 25 базисных пунктов на заседании в следующую среду.

Доходность государственных облигаций Канады снизилась по всей кривой вслед за казначейскими облигациями США.

Доходность 10-летних бумаг достигла самого низкого уровня с 7 декабря на отметке 2,724%, после чего немного восстановилась до 2,734%.