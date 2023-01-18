МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы сегодня зафиксировали самую длительную серию роста с ноября 2021 года благодаря позитивной отчетности, передает Reuters. Между тем оптимизм насчет восстановления экономики Китая поддержал акции производителей люксовых товаров, и бумаги Hermes в один момент установили рекордный максимум.

Панъевропейский STOXX 600 прибавил 0,2% и повысился шестую сессию подряд при поддержке горнодобывающего и технологического секторов.

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Bloomberg TV сказал, что убежден в том, что крупнейшей экономике Европы удастся избежать рецессии, несмотря на резкий рост цен на электроэнергию и продукты питания после начала операции России на Украине.

В Великобритании данные указали на то, что потребительская инфляция в декабре упала до трехмесячного минимума в 10,5%. При этом она все равно остается около максимумов за 40 лет.

STOXX 600 откатился с сессионных максимумов, а американские индексы снизились после того, как жесткие комментарии представителей ФРС подорвали надежды на замедление темпов повышения процентных ставок.

Горнорудный сектор вошел в число лидеров в Европе. Акции Glencore и Anglo American прибавили 4% и 2,5% соответственно на фоне роста цен на металлы на фоне надежд на укрепление спроса в Китае.

Между тем британский FTSE 100 опустился под давлением потребительского сектора.

Индекс FTSE 100 понизился на 0,3%, но остался недалеко от максимума более чем за четыре года. FTSE 250 также потерял 0,3%.

Несмотря на позитивные данные по инфляции, отчет показал, что цены на продукты питания и напитки росли самыми быстрыми темпами с 1977 года.

Бумаги Diageo и Unilever возглавили спад в секторе базовых потребительских товаров, потеряв 2,4% и 1,8% соответственно.