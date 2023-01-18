МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в среду завершили торги разнонаправленно, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивали мировую макростатистику.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,26% — до 7 830,7 пункта, французский CAC 40 — вырос на 0,09%, до 7 083,39 пункта, немецкий DAX — уменьшился на 0,03%, до 15 181,8 пункта.

Европейские инвесторы продолжают оценивать перспективы восстановления экономики. В том числе трейдеры обращают внимание на данные о постепенном замедлении инфляции.

Годовая инфляция в еврозоне по итогам декабря, согласно окончательной оценке, замедлилась до 9,2% с 10,1% в ноябре. Годом ранее в еврозоне была зафиксирована годовая инфляция всего в 5%.

В Великобритании инфляция в годовом выражении по итогам декабря замедлилась до 10,5% с 10,7% месяцем ранее. А за декабрь потребительские цены в стране выросли на 0,4%.