МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию четверга снизился по основным индексам на фиксации прибыли игроками и на негативе на глобальных рынках, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Боррель предрек ЕС отказ от нефти и газа из России до конца 2023 года

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился на 1,25%, до 2168,83 пункта, долларовый РТС — на 1,32%, до 993,08 пункта.

Мартовский фьючерс нефти марки Brent снова растет и поднимается к 19.35 мск на 1,09%, до 85,91 доллара за баррель.

РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ

"Инвесторы в четверг преимущественно фиксировали свои позиции на отечественном рынке акций, отыгрывая снижение аппетита к риску на глобальных финансовых рынках. При этом отметим, что приближается введение потолка цен на нефтепродукты РФ, что также является негативным фактором для рынка", — комментирует Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Настроения на рынках ухудшились из-за слабой макростатистики США и ястребиных сигналов от ФРС, указывает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

"В "Бежевой книге", опубликованной накануне, констатировано, что темпы экономического роста в большинстве округов замедлились. Хуже ожиданий вышли показатели по розничным продажам. Главы ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард и ФРБ Кливленда Лоретта Местер в своих выступлениях допустили повышение ключевой ставки до диапазона 5,25–5,50%, что выше базовых рыночных ожиданий", — говорит он.

Не прибавили оптимизма инвесторам и высказанные китайским лидером Си Цзиньпином опасения по поводу рисков новых волн заболеваемости во время празднования Нового года по лунному календарю, добавляет аналитик.

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА

Также в лидерах снижения – акции "Совкомфлота" (-3,55%), "Сегежи" (-3,48%), расписки девелопера "Эталон" (-3,41%), акции Московской биржи (-3,04%), "Русала" (-2,48%), а также акции "Алросы" (-2,45%), НМТП (-2,4%), обыкновенные акции "Мечела" (-2,12%) и акции "Русснефти" (-2,11%).

Жильников из Промсвязьбанка замечает, что сегодня последний день торгов с дивидендами бумаг "Белуги" (-0,52%). Дивидендная доходность акций может составить 2,5%, что, скорее всего, будет компенсировано в ближайшее время ввиду сильного операционного профиля компании, считает он.

"В плюсе торговались основные активы АФК "Система": Ozon (+0,685) и МТС (+0,13%). Бумаги компаний привлекают инвесторов своим фундаментальным сильным профилем, а также перспективами развития", — добавляет аналитик.

ПРОГНОЗЫ

Жильников из Промсвязьбанка считает, что в случае сохранения пессимизма на внешних рынках, индекс Мосбиржи может перейти в пятницу в зону 2100-2150 пунктов, относительно которой будет сформировано последующее направление движение индекса.

Вероятно, индекс Мосбиржи в преддверии выходных не сможет показать существенный восстановительный рост и закончит неделю ниже 2200 пунктов, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Индексы Мосбиржи и РТС в условиях отсутствия новых поводов для роста и близости локальных пиков продвигались ближе к поддержкам 2160 и 975 пунктов соответственно, до закрепления ниже которых текущее движение также можно назвать коррекцией, считает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

В конце недели акционеры ТМК должны одобрить промежуточные выплаты за 2022 год в размере 6,78 рубля на бумагу, напоминает она.