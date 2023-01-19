МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Цены на золото в четверг повышаются, чему способствует ослабление доллара США и рост спроса на активы-убежища, сообщает Reuters. Разочаровывающие экономические индикаторы США и комментарии представителей Федеральной резервной системы (ФРС) усугубили опасения относительно рецессии.

Около 15.47 по Гринвичу золото на рынке спот выросло в цене на 0,8%, до 1919,41 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX прибавили 0,9%, до 1924,60 доллара.

"Наблюдается отказ от риска. Золото чувствует себя лучше, когда рынки падают", — отметил Джеффри Сика из Circle Squared Alternative Investments.

"Доллар ослабевает, и это одна из причин ралли цен на золото, которое, как я полагаю, будет ускоряться с текущих уровней", — добавил он.

Доллар держится вблизи 9-месячного минимума после выхода данных, свидетельствующих об угасании импульса в экономике США. Золото же становится более доступным для держателей иных валют.

Опубликованные в среду данные указывают на самое сильное почти за год падение розничных продаж в США в декабре, тогда как цены производителей в прошлом месяце снизились сильнее, чем ожидалось.

Настроения на финансовых рынках остаются умеренными, так как опасения относительно рецессии мировой экономики сдерживают склонность инвесторов к риску.

Президент ФРС-Бостон Сьюзан Коллинз заявила, что ФРС, вероятно, потребуется поднять ставки "немного выше" 5% и удерживать их на этом уровне. Она стала еще одним руководителем центрального банка, полагающим целесообразными более высокие процентные ставки в условиях борьбы с инфляцией.

Однако трейдеры считают, что ключевая процентная ставка ФРС к июню достигнет пикового уровня 4,85%, а в феврале стоимость заимствований будет увеличена лишь на 25 базисных пунктов.

Учитывая неоднозначные сигналы со стороны руководства ФРС, котировкам золота сложно закрепиться выше 1920 долларов, к тому же оно выглядит перекупленным, отметил аналитик Росс Норман.

Серебро на рынке спот выросло на 0,8%, до 23,60 доллара за унцию, платина упала на 1,5%, до 1022,88 доллара за унцию, а палладий снизился на 0,9%, до 1703,38 доллара.