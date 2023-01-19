МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Цена на золото продолжает расти в четверг вечером, пока стоимость доллара снижается, следует из данных торгов и комментария аналитика.

По состоянию на 20.23 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 14,3 доллара, или на 0,75%, до 1 921,15 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 0,4%, до 23,747 доллара за унцию.

Росту стоимости золота способствует снижение курса доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,5%, до 103,94 пункта. Чем дешевле американская валюта, тем доступнее золото для покупки инвесторами, владеющими другой валютой.

"Есть потенциал для дальнейшего роста стоимости золота, особенно если акции упадут, а доходность в США продолжит снижаться", — сказала порталу MarketWatch старший аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya).