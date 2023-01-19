МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в четверг закрыли торги в минусе в среднем на 1-2% на фоне общего ухода от риска, свидетельствуют данные торгов.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 1,07% — до 7 747,29 пункта, французский CAC 40 — на 1,86%, до 6 951,87 пункта, немецкий DAX — на 1,72%, до 14 920,36 пункта.

Мировые трейдеры в четверг были в целом осторожны и уходили от риска. В четверг фондовые индексы США показывают снижение после опубликованной в среду слабой макростатистики по розничным продажам и промпроизводству в стране.

Рынки также ожидают через две недели итоги заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) США, Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии. Трейдеры оценивают, какие меры могут принять центробанки на фоне постепенного ослабления инфляции и сохраняющихся опасений по поводу возможной рецессии в мире.