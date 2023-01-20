МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Цены на медь в пятницу снижаются. Как сообщает Reuters, инвесторы взвешивают потенциальный рост спроса на металлы на фоне открытия экономики Китая и сигналы об ослаблении потребления в краткосрочной перспективе из-за празднования Нового года по лунному календарю.

Около 11.15 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME торговались с понижением на 0,1%, по 9299 долларов за тонну. За истекший период недели цены на медь выросли на 1%, а с начала месяца они подскочили на 11%.

"Мы полагаем, что котировки цветных металлов удержат достигнутые недавно позиции, однако этот квартал будет сложным", — отметил Эдвард Гарднер, экономист Capital Economics.

"В марте будет разработан новый бюджет Китая, в котором, как ожидается, будут заложены новые стимулирующие меры", — добавил он.

В Capital Economics ожидают, что цены на медь на LME в этом квартале снизятся. К концу марта котировки могут опуститься к 8500 долларам за тонну, однако к концу года они могут отскочить до текущих уровней, считает Гарднер.

В пятницу пассажиропоток в Китае достиг многолетнего пикового значения, и это усиливает опасения относительно новых вспышек Covid-19, несмотря на заявления властей о том, что заболеваемость ослабевает.

Фьючерсы на медь на Шанхайской фьючерсной бирже (SHFE) закрылись ростом на 0,1%, продемонстрировав повышение на 2,3% по итогам недели. Биржа будет закрыта вечером пятницы и на следующей неделе из-за празднования Нового года по лунному календарю.

В пятницу запасы меди на складах SHFE подскочили на 36,6% до 139 967 тонн.

В CITIC Futures отметили, что сильные темпы производства металлургических предприятий в январе и слабое потребление могут спровоцировать рост запасов выше обычных для праздничного периода уровней, до 300 000 тонн.

Алюминий на LME торговался с повышением на 0,4%, по 2599 долларов за тонну, олово прибавило 1,2%, до 29 150 долларов, цинк снизился на 0,7%, до 3433,50 доллара, свинец потерял 0,4%, до 2133,50 доллара, а никель подешевел на 1,2%, до 29 000 долларов.