МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на сою в Чикаго в пятницу остаются почти без изменений, передает Reuters. Котировки стабилизировались после падения в четверг к 7-дневному минимуму. Участники рынка оценивают прогнозы дождей в пострадавшей от засухи Аргентине и перспектив спроса в Китае.

Цены на кукурузу и пшеницу снижаются.

Трейдеры ожидают еженедельных данных Минсельхоза США по экспортным продажам, которые выйдут позже в пятницу.

Около 12.14 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою на CBOT выросли в цене на 0,1%, до 15,16 доллара за бушель. Котировки держатся выше 7-дневного минимума, достигнутого в четверг.

Фьючерсы на кукурузу подешевели на 0,5%, до 6,73 3/4 доллара за бушель, а пшеница подешевела на 0,4%, до 7,31 1/2 доллара за бушель.

"Аргентина по-прежнему остается в центре внимания рынка", — отмечают аналитики Huatai Futures.

Прогнозы сильных дождей до конца января в Аргентине, вероятно, помогут избежать дальнейшего ущерба посевам сои и кукурузы из-за засухи. Ранее аналитики уже понизили оценки урожая.

Ожидания второго по величине за историю ведения наблюдений урожая сои в Бразилии, который может привести к снижению спроса на поставки из США, также ограничивают потенциал роста цен на CBOT.

Между тем оптимизм инвесторов относительно восстановления экономики Китая оказывает некоторую поддержку котировкам сои.

Тем не менее спрос на сою в Китае в ближайшее время, вероятно, будет ограниченным из-за празднования Нового года по лунному календарю.

Инвесторы ожидают очередных сигналов о дальнейшей денежно-кредитной политике США.

В центре внимания рынка пшеницы оказались ожидания увеличения посевных площадей пшеницы в США в этом году, а засуха и заморозки отошли на второй план.

"Цены на пшеницу по-прежнему находятся под давлением ввиду увеличения посевных площадей в США", — отмечают в Agritel.

Кроме того, цены находятся под давлением ввиду конкуренции со стороны пшеницы российского происхождения. Сомнения в устойчивости поставок из России ослабли после заявления Минсельхоза об отсутствии планов по сокращению квоты на экспорт.