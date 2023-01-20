МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций снижается четвертую сессию подряд на негативном внешнем фоне, следует из данных торгов на Московской бирже. Банк России продал юани на внутреннем рынке с расчетами 19 января

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.50 мск снижался на 0,57%, до 2163,48 пункта, долларовый РТС — на 0,2%, до 991,12 пункта.

"Вероятным фактором негативных настроений на российском рынке является геополитика. Страны условного Запада продолжают обсуждать наращивание военных поставок, а также сигнализируют о готовности согласовывать очередной уже юбилейный пакет санкций против РФ. Также санкционные действия намечаются в отношении главного торгового партнера РФ – Китая", — полагает Андрей Кочетков из "Открытие Research".

Зарина Саидова из ФГ "Финам" отмечает, что внешний фон для отечественных торгов остается несколько подавленным – в США вновь обострилась проблема с потолком заимствований, а представители ФРС за последние дни высказали "ястребиные" мнения о дальнейшей политике регулятора.

"Российский рынок продолжает демонстрировать относительную слабость. Вероятно, у нас сохраняется давление со стороны спекулятивно настроенных продавцов, фиксирующих прибыль", — считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА

"Под давлением акции сырьевых компаний, включая металлургов, а также "Роснефть" и "Газпром". От более глубокой просадки рынок спасают бумаги, которые принято относить к сфере информационных технологий, включая Ozon Holdings, "Яндекс" и TCS Group", — отмечает Кочетков.

Акции "Роснефти" снижаются на 1,12%, "Газпрома" — на 1,03%. Расписки Ozon растут на 0,97%, акции "Яндекса" — на 0,87%, расписки TCS – на 2,06%.

Также в лидерах снижения – акции "Белуги" (-2,02%), ВСМПО-Ависма (-1,43%), префы "Башнефти" (-1,28%), акции "Северстали" (-1,28%) и "Газпром нефти" (-1,21%).

В лидерах роста – акции ТМК (+2,37%), "Эн+ Групп" (+1,97%), расписки ЦИАНа (+1,76%), акции "Совкомфлота" (+1,12%) и акции "Магнита" (+1,08%).

ПРОГНОЗЫ

"Сегодня ситуация может усугубляться фактором пятницы, когда многие воздерживаются от покупок или сокращают позиции в акциях из-за опасений реализации каких-либо рисков на выходных. Если этого не произойдет, а в понедельник внешний фон будет хотя бы нейтральным, мы можем возобновить рост", — отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Мы постепенно входим в период широкой операционной корпоративной отчетности. На предстоящей неделе рынок будет ждать неплохих результатов операционной и производственной отчетности от компаний — X5 и Polymetal, что, в случае, если ожидания инвесторов будут подтверждены, может поддержать рынок акций", — говорит Александр Власенко из "РСХБ Управление Активами".