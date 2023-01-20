МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Google, принадлежащая Alphabet Inc, в четверг заявила, что в рамках перехода на новую систему управления эффективностью работы откладывает выплату своим сотрудникам части бонусов, которые выдаются в конце года, пишет Reuters.

Как рассказал агентству Reuters представитель Google, поисковый гигант сначала выплатит сотрудникам, которые имеют право на получение бонусов, 80% авансового бонуса, а оставшиеся средства перечислит в последующие месяцы. Он добавил, что компания уведомила персонал о данном решении в прошлом году.

Технологические фирмы сейчас пытаются ограничить расходы на фоне повсеместного замедления спроса и ухудшения экономических условий.

Авансовый бонус будет выплачен в январе, а оставшиеся 20% — в марте или апреле, как передает канал CNBC, который первым сообщил эту новость. Со следующего года, по данным CNBC, все бонусы будут выплачиваться в марте.

Google обычно перечисляла все бонусы в первый месяц года.