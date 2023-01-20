МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по итогам недели, в лидерах снижения – большинство акций нефтяных компаний, следует из данных торгов на Московской бирже. СМИ: Британия теряет статус "хаба" для миллионеров

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию снизился на 0,1%, до 2166,69 пункта, долларовый РТС — на 0,12%, до 991,88 пункта.

Мартовский фьючерс нефти марки Brent к 21.07 мск дорожает на 1,32% — до 87,3 доллара.

РЫНОК В МИНУСЕ

В пятницу российские фондовые индикаторы умеренно понизились, несмотря на определенное улучшение конъюнктуры на зарубежных фондовых площадках и продолжающееся восстановление стоимости черного золота, и закрыли в минусе неделю в целом, отмечает Игорь Додонов из "Финама".

Давление на акции нефтяников оказывали сообщения о том, что в правительстве РФ обсуждают изменение расчета цен на нефть Urals для целей налогообложения, в частности, рассматривается вариант их привязки к премиальным мировым маркам – Brent или Dubai Crude – с дисконтом в 10-15 долларов за баррель, указывает аналитик.

В итоге это может привести к заметному увеличению выплат в бюджет со стороны российских нефтекомпаний, добавляет он.

К 20.44 мск акции "Газпром нефти" снижались на 1,48%, "Лукойла" — на 0,87%, "Роснефти" — на 0,9%, префы "Транснефти" — на 0,52%, префы "Татнефти" — на 0,36%, ее обыкновенные акции – на 0,48%, также дешевели обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-0,3%), префы "Башнефти" — на 1,01% и ее обыкновенные акции – на 0,53%.

В лидерах роста – акции ТМК (+2,2%), "Эн+ Групп" (+1,97%), расписки ЦИАНа (+1,91%), Headhunter (+1,79%), акции ОГК-2 (+1,42%) и акции "Магнита" (+1,33%).

"СПБ Биржа" сообщила, что с понедельника начнет торги ценными бумагами 31 нового международного ETF, увеличив их общее число до 146. Акции компании на этом фоне подскочили в цене на 8,3%", — замечает Додонов.

ПРОГНОЗЫ

Настроения традиционно будут зависеть от геополитики, внешнего фона, а также корпоративных новостей, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала". В частности, на следующей неделе операционные результаты за четвертый квартал и весь 2022 год представят X5 Retail Group и Polymetal, а последний также проведет день инвестора.

"В пятницу стало известно, что Китай в 2022 году увеличил покупки золота из РФ на 67% – оптимистичный сигнал для российских золотодобытчиков", — добавляет она.

"В понедельник председатель ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью, выхода важной статистики в этот день не ожидается. В США продолжат выходить финрезультаты компаний в рамках сезона отчетностей. Биржи КНР будут закрыты всю неделю в связи с новогодними праздниками по лунному календарю", — напоминает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".