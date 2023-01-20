МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Цены на золото в пятницу снижаются на фоне укрепления доллара США, передает Reuters. Тем не менее котировки этого металла нацелены на пятый недельный рост подряд на надеждах на замедление темпов повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).

Около 15.22 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,3%, до 1926,06 доллара за унцию. Ранее в пятницу цены поднимались до 1937,49 доллара, максимума с 22 апреля. С начала недели спот-цены выросли на 0,4%.

Фьючерсы на золото на COMEX торговались с повышением на 0,2%, по 1927,90 доллара за унцию.

"Доллар обрел некоторую стабильность, и на этом фоне цены на золото на следующей неделе могут снижаться", — отметил Дэниел Гхали, стратег-аналитик TD Securities.

Индекс доллара прибавил 0,3%, делая золото, номинированное в американской валюте, более дорогим для держателей иных валют.

Тем не менее вышедшие недавно слабые данные по экономике США и жесткая риторика представителей ФРС поспособствовали усилению опасений относительно рецессии, из-за чего инвесторы покупали золото в качестве актива-убежища.

Некоторые представители ФРС считают, что процентная ставка должна достичь пика выше 5%, однако трейдеры по-прежнему ожидают, что пик будет достигнут в июне на уровне 4,9%. Трейдеры на рынке фьючерсов на федеральные фонды оценивают вероятность повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов в феврале в 93,7%.

Золото выигрывает от ожиданий замедления темпов роста процентных ставок. Более низкие процентные ставки уменьшают альтернативные издержки владения золотом, не приносящим гарантированного дохода.

Хотя центральные банки и государственные финансовые институты покупают золото, наблюдается отток средств инвесторов из золотых биржевых фондов (ETF). Если покупки паев золотых ETF возобновятся, тогда потенциал коррекции цен на золото при перекупленности будет ограниченной, отметил Сезар Брайан, портфельный менеджер Gabelli Funds.

Между тем спот-цены на серебро выросли на 0,2%, до 23,88 доллара за унцию. Платина торговалась с повышением на 1%, по 1043,50 доллара за унцию, в то время как палладий подешевел на 1%, до 1737,46 доллара за унцию. Котировки платины и палладия нацелены на второе подряд недельное снижение.

"Если говорить о физическом рынке, платина получила значительную поддержку на фоне проблем в горнодобывающем секторе ЮАР. Мы по-прежнему ожидаем, что платина будет демонстрировать лучшую динамику, чем палладий", — добавил Гхали.