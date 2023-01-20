МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Нефть в пятницу дорожает, нацелившись на второй недельный рост подряд, сообщает Reuters. Поддержку котировкам оказывает улучшение перспектив экономики Китая и возникшие в связи с этим ожидания восстановления спроса на топливо во второй крупнейшей экономике мира.

Около 16.35 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с повышением на 63 цента, или 0,8%, по 86,79 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI выросли в цене на 35 центов, или 0,4%, до 80,68 доллара за баррель.

По итогам недели цены на Brent и WTI могут вырасти на 1,2% и 0,8% соответственно.

Кроме того, росту котировок способствует и потолок цен на российскую нефть, который повлиял на мировые рынки, отметил Джим Риттербуш из Ritterbusch and Associates.

"Санкции и потолок цен на нефть из России начинают влиять на цены и станут более бычьим фактором, когда мировой рынок абсорбирует российскую нефть, поставленную в прошлом месяце", — добавил он.