2023-01-23T07:16:00+03:00
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2023-01-23T07:16:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230123/839546625.html
Курс доллара снижается до 68,8 рубля, юаня - до 10,11 рубля
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Курс рубля в начале торгов символически растет к доллару и юаню, снижается к евро: американская валюта торгуется по 68,79 рубля, китайская – около 10,11 рубля, европейская – чуть... ПРАЙМ, 23.01.2023
валюта, рынки, новости, рубль, доллар, евро, юань, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Курс доллара снижается до 68,8 рубля, юаня - до 10,11 рубля
Курс доллара снижается на Московской бирже до 68,8 рубля, юаня - до 10,11 рубля
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов символически растет к доллару и юаню, снижается к евро: американская валюта торгуется по 68,79 рубля, китайская – около 10,11 рубля, европейская – чуть выше 74,8 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск снижается на 4 копейки, до 68,79 рубля, юаня – на 1 копейку, до 10,11 рубля,
евро растет на 24 копейки, до 74,84 рубля.