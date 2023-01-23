МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов символически растет к доллару и юаню, снижается к евро: американская валюта торгуется по 68,79 рубля, китайская – около 10,11 рубля, европейская – чуть выше 74,8 рубля, следует из данных Московской биржи. Юань за год выдавит доллар из курсообразования рубля, считают эксперты

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск снижается на 4 копейки, до 68,79 рубля, юаня – на 1 копейку, до 10,11 рубля, евро растет на 24 копейки, до 74,84 рубля.