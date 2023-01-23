МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Фондовые индексы Японии и Австралии в понедельник растут вслед за рынками США и на ожиданиях восстановления экономики Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Нефть незначительно дешевеет на фоне слабых торгов

По состоянию на 7.32 мск японский индекс Nikkei 225 рос на 1,33% — до 26905,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,05%, до 7455,5 пункта.

На фондовых площадках Китая, Гонконга и Южной Кореи торги в понедельник не проводятся в связи с началом праздничного периода. По итогам торгов пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,76%, до 3264,81 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,65%, до 2125,81 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,82%, до 22044,65 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,63%, до 2395,26 пункта.

В Японии и Австралии на рынках наблюдается оптимизм после того, как в пятницу американские индексы закрылись в плюсе: Dow Jones вырос на 1%, NASDAQ — на 2,7%, S&P 500 — на 1,9%. Трейдеры также продолжают оценивать перспективы восстановления экономики КНР после ослабления карантинных ограничений.

"Большинство рынков Азии закрыты в связи с празднованием нового года по лунному календарю, а японские и австралийские акции растут на фоне улучшенного настроения инвесторов из США и ожиданиях возвращения экономики Китая к допандемическим трендам", — цитирует агентство Франс Пресс аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).

В течение недели инвесторы будут следить за публикацией финансовой отчетности крупных компаний. В частности, в ночь со вторника на среду данные за предыдущий квартал опубликует Microsoft и Visa.