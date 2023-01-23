МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Медь на LME в понедельник растет в цене на фоне перспектив восстановления экономики Китая, а также ввиду ослабления доллара США, сообщает Reuters. Объем торгов низкий, поскольку китайские рынки закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

Около 06.31 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME торговались с повышением на 0,58%, по 9378 долларов за тонну.

Спрос на медь, как ожидается, будет расти, так как власти Китая в декабре частично отменили антиковидные ограничения, которые оказывали давление на экономику страны. Тем не менее сохраняются опасения относительно возможного роста числа новых случаев коронавируса в Китае на фоне открытия экономики и празднования Нового года по лунному календарю.

Доллар падает к евро уже четвертую сессию подряд. Жесткая риторика представителей Европейского центрального банка контрастирует с ожиданиями замедления ужесточения темпов повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).

Между тем возникают опасения относительно предложения, связанные с протестами в Перу — втором крупнейшем в мире производителе меди.

"До 2% мирового предложения находится под угрозой из-за антиправительственных протестов в Перу", — говорят аналитики ANZ Research.

"Рынок обладает крайне маленьким буфером, который позволил бы справиться с восстановлением спроса или перебоями с предложением", — добавили они.

Между тем алюминий на LME торговался с понижением на 0,56%, по 2596 долларов за тонну, цинк потерял 0,2%, до 3413 долларов за тонну, олово подорожало на 0,25%, до 29 610 долларов за тонну, а свинец вырос в цене на 0,3%, до 2096 долларов за тонну.