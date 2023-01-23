МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Основной британский фондовый индекс в понедельник повышается, пишет Reuters. Позитивные финансовые отчеты компаний компенсируют мрачный настрой вокруг экономических перспектив региона. Акции National Express резко повышаются после заключения крупного контракта.

Британский FTSE 100 утром поднялся на 0,1% до 7778 пунктов. На прошлой неделе индекс снизился из-за опасений насчет рецессии и комментариев представителей центральных банков, свидетельствующих в пользу жесткой денежно-кредитной политики.

Индекс FTSE 250 поднялся на 0,4%.

Акции National Express Group подскочили на 5% после того, как транспортная фирма сообщила, что получила от немецкого железнодорожного оператора контракт стоимостью 1 млрд евро на управление двумя линиями пассажирского экспресса Рейн-Рур-Экспресс до 2033 года.

Бумаги Dignity Plc подорожали на 7,8%. Компания сообщила, что консорциум инвестиционных фирм купит ее в рамках сделки стоимостью 281 млн фунтов (349 млн долларов).

Акции Fuller Smith & Turner упали на 6,9% после того, как оператор баров заявил, что ожидает годовую прибыль ниже рыночных прогнозов из-за влияния серии забастовок на продажи.