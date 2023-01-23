МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Канадский доллар снизился против доллара США в понедельник, утратив некоторую часть недавно завоеванных позиций в преддверии оглашения решения Банка Канады по процентной ставке на этой неделе, сообщило агентство Reuters.

Пара доллар США/канадский доллар торговалась с понижением на 0,1%, по 1,34 после достижения самого высокого уровня с 13 января 1,3343.

На денежных рынках оценивают в 70% вероятность повышения ставки Банка Англии на 25 б.п., до максимального уровня за 15 лет 4,50% на заседании в среду.

Банк Канады впервые за всю историю опубликует протоколы своего заседания, что, по словам некоторых аналитиков, поможет восстановить доверие, утраченное в прошлом году на фоне роста инфляции и подтолкнет к нестандартному мышлению.

Фондовые индексы США выросли в начале еще одной недели, богатой на корпоративные отчеты, тогда как цены на нефть, являющуюся ключевой статьей экспорта Канады, продолжили наблюдавшийся на прошлой неделе рост, так как ожидаемое экономическое восстановление крупнейшего импортера нефти Китая улучшило перспективы спроса.

Цены на нефть WTI выросли на 0,4%, до 81,99 доллара за баррель.

Спекулятивные инвесторы сократили короткие позиции по канадскому доллару, как показали данные Комиссии по срочной биржевой торговле в пятницу.

По состоянию на 17 января объем чистых коротких позиций по канадскому доллару упал до 27 259 с 30 955 неделей ранее (самый высокий показатель почти за два с половиной года).

Доходность канадских гособлигаций выросла по всей кривой доходности вслед за доходностью казначейских облигаций США.

Доходность 10-летних облигаций Канады достигла самого высокого уровня с прошлого понедельника 2,904% прежде чем упала до 2,867%, что на 2,1 б.п. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.