МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Мировое производство алюминия в прошлом году увеличилось лишь на 2%, что является минимумом с 2019 года, после роста на 2,7% в 2021 году. Об этом в понедельник сообщили в Международном институте алюминия (IAI), передает Reuters.

Во второй половине 2022 года производство алюминия почти не увеличилось. В декабре среднегодовое мировое производство алюминия составило 69 млн тонн, что лишь на 231 000 тонн выше аналогичного показателя в июне.

Энергетический кризис в Европе оказал заметное давление на производство алюминия, требующее значительных затрат электроэнергии. Производство алюминия в Европе в прошлом году сократилось на 12,5%, а мировое производство этого металла за пределами Китая снизилось на 0,9%.

В Китае, являющемся крупнейшим производителем первичного алюминия в мире, рост выработки этого металла второй год подряд составил 4%.

Китай также столкнулся с дефицитом электроэнергии, причем, в последнее время — в провинциях Юньнань и Сычуань. Среднегодовой показатель производства алюминия в Китае в августе достиг пика 41,46 млн тонн, а затем снизился на 600 000 тонн.

Нехватке электроэнергии при производстве алюминия уделяется все больше внимания. Производство этого металла, необходимого для строительства более экологичной энергетической системы, становится все более уязвимым к постоянно меняющейся доступности электроэнергии.

В декабре среднегодовое производство алюминия в Западной Европе составило 2,73 млн тонн, что на 540 000 тонн ниже по сравнению с декабрем 2021 года.

Некоторые европейские металлургические предприятия восстанавливают производство. Так, Dunkerque, один из крупнейших заводов в регионе мощностью 285 000 тонн в год, постепенно снимает 20-процентное ограничение производственных мощностей, введенное в 4-м квартале 2022 года.

В прошлом году производство алюминия в Европе снизилось лишь на 1,4% по сравнению с предыдущим годом. Это кажется нелогичным только на первый взгляд, учитывая, что закрытие металлургических предприятий в европейском блоке было нивелировано наращиванием производства алюминия в России.

Китай выработал рекордные 40,39 млн тонн алюминия в 2022 году. Однако за новым годовым рекордным показателем скрываются постоянные изменения в металлургической отрасли КНР.

В некоторых китайских провинциях вводились новые производственные мощности и консервировались старые, тогда как в других провинциях вводились ограничения на подачу электроэнергии, которые в обязательном порядке касались операторов металлургических предприятий.

Так или иначе, Китай обладает внушительным потенциалом для наращивания мощностей по производству алюминия, поскольку металлургическая отрасль еще не достигла лимита в 45 млн тонн в год, установленного властями.