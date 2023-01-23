МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник вечером перешла к снижению, в то время как доллар начал укрепляться, следует из данных торгов. Золото дешевеет на фоне роста доллара и доходности гособлигаций

По состоянию на 19.55 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 5 долларов, или на 0,26%, до 1 923,15 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 2,51%, до 23,337 доллара за унцию. Ранее в ходе торгов цена золота увеличивалась, преодолевая отметку в 1 930 доллара за тройскую унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,11%, до 102,11 пункта. Удешевление доллара поддерживает стоимость золота, которое в этом случае становится более доступным при покупке в другой валюте.

"Золотые быки начинают обсуждать новый рекордный максимум, который будет установлен в этом году. Нынешний исторический максимум по фьючерсам на золото Comex составляет 2078,80 долларов за унцию, установленный в марте 2022 года", — приводит портал MarketWatch мнение старшего аналитика Kitco Metals Джима Выкоффа (Jim Wyckoff).