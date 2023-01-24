МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Цены на золото во вторник растут на фоне ослабления доллара США, передает Reuters. Ожидания замедления темпов повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) усиливают привлекательность этого металла для инвесторов.

Около 09.23 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,3%, до 1936,32 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с повышением на 0,5%, по 1937,70 доллара за унцию.

Индекс доллара потерял 0,2%, делая золото, номинированное в американской валюте, более доступным для держателей иных валют.

С начала 2023 года цены на золото подскочили почти на 120 долларов на фоне ожиданий, что ФРС поднимет процентную ставку на 25 базисных пунктов на первых двух заседаниях этого года. В декабре 2022 года центробанк США поднял ставку на 50 базисных пунктов.

На грядущем заседании ФРС "может подать сигналы, которые приведут к утрате недавно достигнутых золотом позиций либо сильно разочаруют быков", отметил Хан Тан, главный аналитик Exinity.

Некоторые аналитики считают, что центральный банк может смягчить политику на фоне вероятной рецессии в США.

Однако, "если ФРС просигнализирует о намерениях повышать процентные ставки дольше, чем ожидает рынок, тогда золото может растерять часть позиций, достигнутых в начале года, и вернуться ближе к психологически важной отметке 1900 долларов", подчеркнул Тан.