МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник стабилизировались. Как сообщает Reuters, опасения относительно замедления мировой экономики и прогнозы увеличения запасов нефти в США на отчетной неделе нивелируются надеждами на восстановление спроса на топливо в Китае.

Около 13.20 по Гринвичу фьючерсы на Brent торговались с повышением на 7 центов, или 0,1%, по 88,26 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI выросли в цене на 14 центов, или 0,2%, до 81,76 доллара за баррель.

В JP Morgan повысили оценку спроса на нефть в Китае, однако оставили без изменений прогноз средней цены на нефть Brent в 2023 году, на уровне 90 долларов за баррель.

"В отсутствие важных геополитических событий ценам на нефть в 2023 году будет сложно подняться выше 100 долларов, поскольку предложение в этом году будет превышать спрос", — говорится в аналитической записке банка.