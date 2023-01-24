МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на золото во вторник отступили от 9-месячного максимума на фоне небольшого роста доллара США и доходности казначейских облигаций. Между тем котировки получают некоторую поддержку на фоне надежд на замедление темпов повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС). Золото незначительно растет в цене

Около 15.20 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,2%, до 1927,35 доллара за унцию. Ранее в ходе сессии котировки достигли максимума с конца апреля. Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 0,3%, до 1922,30 доллара за унцию.

Индекс доллара вырос на 0,2% против корзины других основных валют. Рост доллара делает деноминированное в американской валюте золото более дорогим для держателей других валют. Доходность 10-летних казначейских облигаций приблизилась к 7-дневному максимуму.

В то же время результаты опроса S&P Global, опубликованные во вторник, показали, что ценовое давление выросло впервые с весны прошлого года, указав на то, что инфляция далека от цели, несмотря на агрессивные меры ФРС по борьбе с ней.

"Я полагаю, что цены на золото удерживают завоеванные позиции, поскольку на рынке все больше ожидают возможной приостановки повышения процентной ставки ФРС или ее некоторой склонности к более мягкой денежно-кредитной политике", — отметил Райан МакКей из TD Securities.

В декабре ФРС повысила процентные ставки на 50 базисных пунктов, до этого ставки четыре раза подряд вырастали на 75 базисных пунктов.

По оценкам трейдеров, вероятность повышения стоимости заимствований на 25 базисных пунктов на следующей неделе составляет 96%.

"Поскольку инфляционные ожидания продолжают снижаться, у ФРС будет меньше причин для дальнейшего (активного) повышения процентных ставок. Рынок всерьез надеется на завершение цикла повышения стоимости заимствований", — отметил Дэвид Мегер из High Ridge Futures.

Золото считается одним из инструментов хеджирования экономической неопределенности. Однако более высокие процентные ставки ослабляют привлекательность драгоценного металла, не приносящего гарантированного дохода.

Спот-цены на серебро выросли на 0,1%, до 23,47 доллара за унцию. Инвестиции в золотой биржевой фонд iShares Silver Trust в понедельник выросли на 4%.

Платина подорожала на 0,6%, до 1052,75 доллара, палладий прибавил 1,2%, до 1725,13 доллара.