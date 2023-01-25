МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Цены на нефть в среду повысились, так как ожидания восстановления спроса в Китае и надежды на то, что темпы добычи странами ОПЕК+ останутся без изменений, нивелировали опасения относительно рецессии мировой экономики, передает Reuters.

Около 07.40 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent прибавили 17 центов, или 0,2%, до 86,30 доллара США за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты упали на 2,3%. Фьючерсы на нефть WTI выросли на 7 центов, или 0,1%, до 80,20 доллара за баррель, опустившись во вторник на 1,8%.

"Надежды на то, что спрос на топливо в Китае восстановится во 2-й половине года, растут, и это, вероятно, окажет поддержку настроениям на рынке", — сказал Хироюки Кикукава из Nissan Securities.

По мнению аналитиков Bank of America Securities, открытие экономики Китая после многолетних жестких карантинных ограничений может повлечь за собой всплеск отложенного спроса, который будет проявляться в течение следующих 18 месяцев.

Что касается предложения на мировом рынке нефти, то оно в среднесрочной перспективе, вероятно, будет оставаться устойчивым. Как ожидается, страны ОПЕК+ по итогам очередного заседания примут решение сохранить текущие темпы добычи без изменений.

Альянс ОПЕК+, вероятно, оставит добычу без изменений по итогам заседания, намеченного на следующую неделю, сообщили во вторник пять источников. Надежды на восстановление спроса в Китае компенсируются опасениями относительно инфляции и мировой экономики.

В октябре прошлого года альянс анонсировал сокращение целевого уровня добычи на 2 млн баррелей в день с ноября 2022 года до конца 2023 года ввиду ухудшения перспектив экономики.

Между тем потенциал роста цен на нефть ограничен ввиду более сильного, чем ожидалось, увеличения запасов в США, о котором во вторник сообщил Американский институт нефти (API).

Запасы нефти в США на неделе 14-20 января выросли примерно на 3,4 млн баррелей, сообщили в API. Это почти в три раза выше, чем прогноз аналитиков, опрошенных Reuters. Они предполагали увеличение запасов нефти примерно на 1 млн баррелей.

По словам Кикукавы из Nissan Securities, повышение запасов, вероятно, окажется "временным, так как перебои с поставками из-за похолодания в США, наблюдавшиеся несколько недель назад, влияют лишь на данные в последующие пару недель".

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует данные по запасам позже в среду.

Кикукава ожидает, что цены на нефть WTI в ближайшие недели будут держаться в диапазоне 75-85 долларов за баррель.

На рынке также ожидают решений центральных банков по процентным ставкам.

"Судя по всему, отсутствие заявлений руководителей ФРС о склонности к жесткой денежно-кредитной политике исключило основной фактор, который мог привести к ослаблению склонности инвесторов к риску. Это придало котировкам новый стимул к росту", — отметил Йип Джун Ронг из IG Market.

Инвесторы будут пристально отслеживать реакцию ФРС на недавние данные, указавшие на неожиданное замедление инфляции и экономического роста, на заседании, намеченном на следующую неделю, добавил аналитик.