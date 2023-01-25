МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Торги на американских фондовых биржах в среду начались с потерь. Неблагоприятная квартальная отчетность Microsoft и Boeing усилила опасения насчет рецессии, и акции технологических компаний возглавили спад. Фондовые рынки и цены на нефть снижаются из-за опасений насчет рецессии

Nasdaq Composite после открытия потерял 187,74 пункта, или 1,66%, до 11 146,53 пункта.

Dow Jones Industrial Average понизился на 195,60 пункта, или 0,58%, до 33 538,36 пункта, а S&P 500 — на 34,24 пункта, или 0,85%, до 3982,71 пункта.