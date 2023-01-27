МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром опускается, в то время инвесторы оценивают первые данные о ВВП США и предполагают действия Федеральной резервной системы, следует из биржевых котировок. ВВП США вырос на 2,9 процента по первой оценке

По состоянию на 7.55 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 8,3 доллара, или на 0,43%, до 1 921,7 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 0,31%, до 23,945 доллара за унцию.

ВВП США в четвертом квартале, согласно первой оценке, вырос на 2,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), в то время как аналитики прогнозировали рост лишь на 2,6%.

Золото чувствительно к таким данным, так как они учитываются ФРС при принятии решений о монетарной политике. А сигналы от ФРС влияют на курс доллара, к которому чувствительно золото. "Ястребиные" настроения позитивны для доллара и негативны для золота, так как в этом случае драгоценный металл становится менее доступен для покупки в другой валюте.