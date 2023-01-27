МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром опускается, в то время инвесторы оценивают первые данные о ВВП США и предполагают действия Федеральной резервной системы, следует из биржевых котировок.

Города мира. Нью Йорк

ВВП США вырос на 2,9 процента по первой оценке

По состоянию на 7.55 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 8,3 доллара, или на 0,43%, до 1 921,7 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 0,31%, до 23,945 доллара за унцию.

ВВП США в четвертом квартале, согласно первой оценке, вырос на 2,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), в то время как аналитики прогнозировали рост лишь на 2,6%.

Золото чувствительно к таким данным, так как они учитываются ФРС при принятии решений о монетарной политике. А сигналы от ФРС влияют на курс доллара, к которому чувствительно золото. "Ястребиные" настроения позитивны для доллара и негативны для золота, так как в этом случае драгоценный металл становится менее доступен для покупки в другой валюте.