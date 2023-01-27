МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Фумио Кисида сказал в пятницу, что нельзя исключать возобновления дефляции, потому что внутренний спрос оказывает на инфляцию слабое воздействие, передает Reuters.

"Инфляционное давление на основе внутреннего спроса пока не сильно, а текущий рост потребительских цен обусловлен ростом цен на сырьевые товары на мировых рынках и слабостью иены", — сказал Кисида, выступая в верхней палате парламента.

Отвечая на вопрос депутата от оппозиции о том, вышла ли Япония полностью из дефляционной ситуации, Кисида сказал, что в настоящее время наблюдается "недефляционное состояние", но этап, на котором возвращение к дефляции маловероятен, еще не достигнут.

Глава правительства также сказал, что решение, принятое Банком Японии на заседании в декабре, было операционной коррекцией, предпринятой для продолжения денежно-кредитного стимулирования и мягкого повышения его эффективности.

На заседании в январе центральный банк оставил в силе крайне мягкую политику, чтобы поддержать экономику и позволить компаниям могли повышать зарплаты.

"Правительство и Банк Японии договорились о тесном сотрудничестве для обеспечения роста экономики при структурном повышении оплаты труда, а также при стабильном движении к целевому уровню инфляции", — сказал Кисида, подтвердив свои предыдущие заявления.