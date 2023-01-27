МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Котировки нефти растут вторую сессию подряд. Как сообщает Reuters, цены получают поддержку на фоне сильных данных по ВВП США, высокой маржи производства средних дистиллятов и надежд на восстановление спроса на топливо в Китае.

Около 09.30 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с повышением на 1,15 доллара, или 1,3%, по 88,62 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI подорожали на 1,01 доллара, или 1,3%, до 82,02 доллара за баррель.

В четверг котировки обоих сортов нефти выросли более чем на 1%. Цены на нефть могут вырасти по итогам третьей недели подряд.

На следующей неделе пройдет заседание мониторингового комитета ОПЕК+, на котором будут обсуждаться объемы добычи альянса. Источники в ОПЕК+ ожидают, что комитет порекомендует оставить объемы производства без изменений.

Также участники рынка будут следить за заседанием Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 31 января-1 февраля. Инфляция в США замедляется, в то время как экономика Штатов по-прежнему демонстрирует стремительный рост, что может повлиять на политику центрального банка.

"Позитивные данные (по экономике США) оказывают поддержку нефти", — отметил Стивен Бреннок, аналитик PVM.

Пространство для роста котировок нефти было ограниченным в свете увеличения запасов нефти в терминале Кушинга на неделе 14-20 января на 4,2 млн баррелей.

"Мы считаем, что растущие цены на средние дистилляты и увеличение крек-спрэдов стали причиной позитивного тренда на рынке нефти", — подчеркнули аналитики JPMorgan. Росту цен на топливо также способствуют технические работы и перебои на НПЗ, а также грядущее эмбарго ЕС на нефтепродукты из России, которое вступает в силу 5 февраля.

Число заражений коронавирусной инфекцией в Китае снизилось на 72% по сравнению с достигнутым ранее в январе пиком, тогда как число смертельных случаев упало на 79%. Это свидетельствует в пользу нормализации ситуации в экономике и усиливает надежды на восстановление спроса на нефть.