МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Котировки золота в пятницу снижаются, так как позитивные экономические данные США говорят в пользу более длительного повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, передает Reuters. Между тем осторожность инвесторов в преддверии выхода данных США по инфляции и заседания ФРС на следующей неделе ограничивает потенциал снижения цен.

Около 09.44 по Гринвичу спот-цены на золото снизились в цене на 0,2%, до 1926,09 доллара за унцию. Котировки остаются в относительно узком диапазоне после падения на 1% в четверг после выхода данных США.

Фьючерсы на золото снизились в цене на 0,1%, до 1927,30 доллара за унцию.

Данные по ВВП США "поспособствовали разговорам о том, что, несмотря на некоторые признаки замедления инфляции ФРС, вероятно, будет повышать процентную ставку на протяжении более долгого времени", и это оказало давление на котировки золота, отметил Майкл Хьюсон, главный рыночный аналитик CMC Markets.

Согласно опубликованным в четверг данным, ВВП США в 4-м квартале вырос сильнее, чем ожидалось. Между тем большинство экономистов ожидает, что во второй половине года будет рецессия, однако она, вероятно, окажется более краткосрочный и мягкой, чем предыдущие, ввиду необычайной устойчивости рынка труда.

Индекс доллара колеблется без особых изменений, снижая привлекательность золота, номинированного в американской валюте, для держателей иных валют.

Трейдеры в основном ожидают, что ФРС замедлит темпы повышения процентной ставки до 25 базисных пунктов по итогам двухдневного заседания.

Более низкие процентные ставки уменьшают альтернативные издержки владения золотом, не приносящим гарантированного дохода.

"Впрочем, рынок золота уже давно рассчитывает на замедление темпов повышения стоимости заимствований в США, поэтому "расшевелить" цены на золото сможет только неожиданное решение ФРС, выходящее за рамки прогнозов", — считает Руперт Роулинг, аналитик Kinesis Money.

Инвесторы будут следить за индексом цен расходов на личное потребление (PCE) в США, который будет обнародован в пятницу, в 13.30 по Гринвичу.

Спот-цены на серебро снизились на 0,7%, до 23,72 доллара за унцию.

Платина торговалась с понижением на 0,9%, по 1009,38 доллара за унцию, в то время как палладий подешевел на 0,5%, до 1668,69 доллара за унцию. Оба этих металла могут продемонстрировать третье недельное снижение подряд.