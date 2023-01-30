МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Цены на золото в понедельник немного снизились в ходе волатильных торгов, сообщило агентство Reuters. Инвесторы ждут заседания Федеральной резервной системы, которое состоится на этой неделе, ожидая от центрального банка США замедления темпов повышения процентных ставок.

Около 18.40 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,2%, до 1924,05 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX закрылись с понижением на 0,3%, по 1922,9 доллара за унцию.

"Риторика ФРС отразится на динамике котировок золота", — говорит Дэниел Павилонис из RJO Futures.

"В целом, если ФРС замедлит темпы повышения процентных ставок, инфляция снова ускорится. Если ФРС сделает небольшую паузу, и (слишком высокая) инфляция сохранится, по моему мнению, в таких условиях цены на золото могут вырасти", — отмечает он.

Ожидается, что по итогам заседания ФРС, намеченного на 31 января — 1 февраля, ставки будут повышены на 25 базисных пунктов, до 4,5%-4,75%. Большинство руководителей ФРС выступают за повышение ставок до уровней выше 5%.

Ожидания относительно более медленного повышения процентных ставок позитивно отражаются на спросе на золото, так как уменьшают альтернативные издержки владения этим металлом, не приносящим гарантированного дохода.

Инвесторы стали считать более вероятным замедление темпов повышения ставок ФРС после того, как предпочитаемый центральным банком индикатор инфляции в декабре продемонстрировал падение второй месяц подряд. Рост экономики США в 2023 году при этом, вероятно, будет ослабевать.

При этом число первичных заявок на пособие по безработице продолжает снижаться, свидетельствуя об ограниченном предложении на рынке труда США. Этот фактор может стать аргументом в пользу сохранения агрессивных темпов ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

Доходность 10-летних казначейских облигаций держится вблизи 2-недельного максимума, ограничивая пространство для роста цен на золото.

"Если ФРС неожиданно пойдет на более агрессивное ужесточение политики, то котировки в краткосрочной перспективе могут вернуться к отметке 1900 долларов за унцию", — считает Майкл Хьюсон, главный рыночный аналитик CMC Markets.

Серебро выросло в цене на 0,1%, до 23,59 доллара за унцию, платина подорожала на 0,2%, до 1014,38 доллара за унцию, а цены на палладий прибавили 1,4%, достигнув 1641,05 доллара за унцию.