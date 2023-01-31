МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. В понедельник цены на сою в Чикаго росли на опасениях дальнейшей засухи в Аргентине, которая уже нанесла ущерб посевам, сообщает Reuters.

Пшеница также подорожала после роста до 4-недельных максимумов ранее в ходе сессии. Ралли было связано с похолоданием в сельскохозяйственных районах США, которое может привести к сокращению урожая. Кроме того, потенциальная эскалация российско-украинского конфликта также оказывала поддержку ценам.

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою на CBOT завершили торги с повышением на 25 3/4 цента, по 15,35 1/4 доллара за бушель. Ранее котировки достигли 15,38 доллара, максимума с 18 января.

Пшеница подорожала на 2 1/2 цента, до 7,52 1/2 доллара, после роста до максимума с 4 января на отметке 7,62 1/2 доллара.

Кукуруза по итогам торгов подорожала на 3/4 цента, до 6,83 3/4 доллара.

"Рынок сои внимательно следит за погодой в южной части Бразилии и в Аргентине. Метеорологи снова прогнозируют засуху", — отметил Джек Сковилль, рыночный аналитик The Price Futures Group.

Засушливая погода в Аргентине продолжает снижать урожайность сои, хотя прошедшие недавно дожди все же смогли немного улучшить условия для созревания посевов.

Рост цен на сою в США остается ограниченным, поскольку Бразилия уже собрала 5% из ожидающихся 152,9 млн тонн, согласно данным AgRural.

Ранее в ходе сессии соя получила краткосрочную поддержку на ожиданиях роста спроса в КНР после завершения новогодних праздников по лунному календарю.

Экспортная инспекция по сое на неделе 20-26 января составила 1,855 млн тонн, прогноз аналитиков предполагал диапазон 900 000-1,9 млн тонн.

Некоторое похолодание на Среднем Западе оказало поддержку ценам на пшеницу. Однако позднее в понедельник цены утратили часть позиций на фоне обновленных метеопрогнозов, предполагающих более низкую вероятность ущерба для посевов.

Опасения по поводу сокращения урожая в Украине из-за военного конфликта, а также риск падения урожая в России ниже прогнозов оказывали дополнительную поддержку рынку пшеницы.

Минсельхоз США анонсировал экспортную продажу 112 000 тонн Японии с поставкой в 2022-2023 маркетинговом году. Это оказало поддержку рынку кукурузы.

Экспортная инспекция по кукурузе составила 527 932 тонны, что ниже прогнозов аналитиков. Инспекция по пшенице составила 445 433 тонны, оказавшись у верхней границы диапазона, который прогнозировали аналитики.