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https://1prime.ru/Financial_market/20230201/839649434.html
Российский рынок акций растет в начале торгов
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Российский рынок акций в начале торговой сессии в первый день месяца повышается примерно на 0,4%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.02 мск увеличивается на... ПРАЙМ, 01.02.2023
акции, рынки, новости, торги, акции, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии в первый день месяца повышается примерно на 0,4%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.02 мск увеличивается на 0,39%, до 2234,33 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,13%, до 1002,57 пункта.
Акции "Совкомфлота" (+7%) при этом продолжают отыгрывать опубликованную накануне финансовую отчетность.