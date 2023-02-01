МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии в первый день месяца повышается примерно на 0,4%, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.02 мск увеличивается на 0,39%, до 2234,33 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,13%, до 1002,57 пункта.

Акции "Совкомфлота" (+7%) при этом продолжают отыгрывать опубликованную накануне финансовую отчетность.