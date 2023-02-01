МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. В среду британский фунт немного снизился против евро и торговался стабильно против доллара США, передает Reuters. Инвесторы ждут итогов заседаний ключевых центральных банков, в том числе Банка Англии, решение которого будет объявлено в четверг.

Позднее в среду участники рынка будут внимательно следить за результатами заседания ФРС. Они также ожидают, что после повышения ключевой ставки на 50 базисных пунктов в четверг и на 25 базисных пунктов в марте Банк Англии завершит цикл ужесточения политики.

Трейдеры также сосредоточат внимание на новых экономических прогнозах руководителей Банка Англии: на фоне устойчивого внутреннего спроса и снижения цен на энергоносители прогноз ВВП на 2023 год может быть повышен.

По мнению большинства опрошенных Reuters аналитиков, спад в британской экономике, скорее всего, будет менее глубоким, чем ожидалось.

"Повышение ставки на 25 базисных пунктов стало бы весьма существенной неожиданностью для рынков, которая спровоцировала бы резкое падение фунта, какой бы риторикой банк ни сопроводил такое решение", — сказал главный аналитик Ebury Мэтью Райан.

На момент написания статьи пара фунт/доллар США торговалась на уровне закрытия вторника 1,2318.

"Решение Банка Англии может оказать давление на фунт, если банк, вопреки ожиданиям рынка, повысит ставку всего на 25 базисных пунктов", — написали аналитики Unicredit клиентам.

Против евро фунт снизился на 0,2%, за евро давали 88,36 пенса.

Некоторые аналитики считают, что у евро почти нет пространства для роста, даже если в четверг ЕЦБ будет сигнализировать о склонности к жесткой политике. Это значит, что динамику пары евро/фунт будет в основном определять степень склонности рынков к риску, а не расхождение траекторий денежно-кредитной политики.

"Поскольку фунт более чем евро чувствителен к риску на мировых рынках, сегодня, по нашему базовому сценарию, более вероятен рост пары евро/фунт, потому что склонность ФРС к ужесточению политики оказывает давление на рискованные активы", — сказал аналитик ING Франческо Песоле.

В вышедшем во вторник докладе Международного валютного фонда Великобритания оказалась единственной страной, прогноз ВВП которой на 2023 год был понижен.

"Пока трудно сказать, будет ли так плохо, как предсказывает МВФ, будут ли рецессии в других странах и станет ли слабость роста экономики Великобритании долгосрочной проблемой", — сказал главный валютный аналитик Commerzbank Ульрих Лейхтман.