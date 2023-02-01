МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Цены на медь в среду упали на неопределенности перспектив спроса в Китае, сообщило агентство Reuters. На этой неделе состоятся заседания центральных банков нескольких стран.

Трехмесячные фьючерсы на медь на LME около 10.15 по Гринвичу упали на 0,8%, до 9149 долларов за тонну. В январе контракты продемонстрировали месячный рост на 12%.

"Активность на внутреннем рынке Китая восстанавливается довольно сильными темпами, но международный спрос на произведенные в КНР товары, вероятно, несколько тормозит производственную активность", — сказал Нитеш Шах из WisdomTree.

"Если центральные банки сохранят склонность к жесткой политике, то это может оказаться причиной для дальнейшего укрепления доллара США, и в этом случае негативное давление на котировки цветных металлов усугубится", — добавил он.