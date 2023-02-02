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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230202/839666179.html
Индекс Мосбиржи растет в начале дня
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Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга повышается на 0,5%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.02 мск рос на 0,46% — до 2240,43 пункта,... ПРАЙМ, 02.02.2023
акции, рынки, новости, торги, мосбиржа, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга повышается на 0,5%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.02 мск рос на 0,46% — до 2240,43 пункта, индекс РТС — на 0,76%, до 1010,08 пункта.