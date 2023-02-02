МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга повышается на 0,5%, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.02 мск рос на 0,46% — до 2240,43 пункта, индекс РТС — на 0,76%, до 1010,08 пункта.