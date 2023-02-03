События в сфере макроэкономики и бизнеса 3 февраля
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 3 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Жилищные кредиты (м/м)
|-3%
|-5,7% (факт)
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|51,1
|52,3 (факт)
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (январь)
|48
|52,9 (факт)
|11:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|51,6
|52,5
|11:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|49,9
|51
|11:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|49,2
|49,2
|11:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|50,4
|50,4
|12:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (январь)
|50,2
|50,2
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|50,7
|50,7
|12:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (январь)
|47,8
|47,8
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|48
|48
|15:15
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла
|16:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона
|16:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (январь)
|0,3%
|0,3%
|16:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (январь)
|4,6%
|4,3%
|16:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (январь)
|223 тыс
|185 тыс
|16:30
|USD
|США — Доля экономически активного населения (январь)
|62,3%
|16:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (январь)
|220 тыс
|190 тыс
|16:30
|USD
|США — Уровень безработицы (январь)
|3,5%
|3,6%
|17:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (январь)
|46,6
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|46,6
|46,6
|18:00
|USD
|США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (январь)
|49,4
|18:00
|USD
|США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (январь)
|49,2
|50,4
|21:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|609
|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|771
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-23,9 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|249,8 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|157,7 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|-25,3 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-209 тыс
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-33,2 тыс
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-21,6 тыс
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-9,5 тыс
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|134,3 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс деловой активности в секторе услуг (январь)
|45,9
|48,7
|RUB
|Россети Волга — СД (бюджеты комитетов СД на 1П2023)
|RUB
|РУСАЛ — СД (кандидаты для избрания в СД ПАО)
|RUB
|Сегежа Групп — СД (о комитетах СД, о досрочном прекращении полномочий члена Правления ПАО)
https://1prime.ru/Financial_market/20230203/839679419.html