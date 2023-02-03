МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. В пятницу золото торгуется в узком диапазоне, в то время как осторожные инвесторы переосмысливают комментарии руководителей центральных банков, а также корректируют позиции перед выходом отчета по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, передает Reuters.

Около 09.30 по Гринвичу спот-цены на золото выросли в цене на 0,2%, до 1915,42 доллара за унцию. В четверг котировки упали примерно на 2%. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с понижением на 0,1%, по 1929,70 доллара за унцию.

Доллар снизился на 0,1%, повышая привлекательность золота для держателей иных валют. С начала недели американская валюта потеряла 0,6%, готовясь продемонстрировать самое крупное недельное падение с середины ноября.

"Доллар восстановил часть утраченных позиций, и это оказывает давление на золото"; кроме того, на рынке наблюдается небольшая коррекция прибыли после роста, отметил Карло Альберто де Каса, аналитик Kinesis Money.

ФРС на этой неделе повысила процентную ставку на 25 базисных пунктов, а Европейский центральный банк и Банк Англии — на 50 базисных пунктов, что соответствовало рыночным ожиданиям.

Цены на золото, как правило, получают поддержку в условиях низких процентных ставок, так как альтернативные издержки владения этим драгоценным металлом уменьшаются.

"Дальнейшее ралли золота потребует нового катализатора, а центральные банки более или менее оправдали прогнозы рынка… Они не сказали ничего нового, ничего сверх ожидаемого, и по этой причине золото взяло паузу", — добавил аналитик.

Фокус внимания инвесторов теперь сместился на данные США по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в январе. Опрошенные Reuters экономисты предполагают, что показатель увеличился в январе на 185 000 после повышения на 223 000 в декабре.

Золотые биржевые фонды (ETF) "не демонстрируют спроса, и объем золота в их совокупном держании находится вблизи трехлетних минимумов", отметили в Saxo Bank. Серебро на рынке спот прибавило в цене 0,2%, до 23,52 доллара за унцию. Платина повысилась на 0,5%, до 1026,66 доллара, палладий подорожал на 2,3%, до 1692,11 доллара. Оба контракта могут завершить неделю ростом.