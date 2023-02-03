Немецкий биржевой индекс DAX снизился на 0,66 процента на корпоративных новостях
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу опускаются, свидетельствуют данные торгов. Негативно влияют на торги корпоративные новости.
По состоянию на 14.02 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,17% — до 7 833,6 пункта, французский CAC 40 — снижался на 0,26%, до 7 147,6 пункта, немецкий DAX — на 0,66%, до 15 407,25 пункта.
На торгах продолжает отражаться сезон финансовой отчетности. Так, акции французской фармацевтической Sanofi дешевеют на 3,5%. Инвесторы негативно отреагировали на снижение выручки ряда препаратов компании. Вместе с этим финпоказатели оказались сильными: чистая прибыль в четвертом квартале выросла на 29%, до 1,46 миллиарда евро, а выручка увеличилась на 7% год к году, до 10,725 миллиарда.
В то же время в ночь на пятницу о своих финпоказателях отчитались крупные технологические компании США. В результате акции Apple на предторгах дешевеют на 3,3%, Alphabet — на 4,3%, а бумаги Amazon снижаются в цене на 5,5%. Такая динамика поддерживает уход трейдеров от риска, в результате фьючерсы на американские фондовые индексы также снижаются.
Сдерживают биржи Европы и укрепление евро к доллару на 0,24%. Более дорогая национальная валюта сдерживает относительных доход компаний-экспортеров.
https://1prime.ru/Financial_market/20230203/839684643.html