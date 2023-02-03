МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу опускаются, свидетельствуют данные торгов. Негативно влияют на торги корпоративные новости. ЕЦБ повысил базовую ставку до трех процентов годовых

По состоянию на 14.02 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,17% — до 7 833,6 пункта, французский CAC 40 — снижался на 0,26%, до 7 147,6 пункта, немецкий DAX — на 0,66%, до 15 407,25 пункта.

На торгах продолжает отражаться сезон финансовой отчетности. Так, акции французской фармацевтической Sanofi дешевеют на 3,5%. Инвесторы негативно отреагировали на снижение выручки ряда препаратов компании. Вместе с этим финпоказатели оказались сильными: чистая прибыль в четвертом квартале выросла на 29%, до 1,46 миллиарда евро, а выручка увеличилась на 7% год к году, до 10,725 миллиарда.

В то же время в ночь на пятницу о своих финпоказателях отчитались крупные технологические компании США. В результате акции Apple на предторгах дешевеют на 3,3%, Alphabet — на 4,3%, а бумаги Amazon снижаются в цене на 5,5%. Такая динамика поддерживает уход трейдеров от риска, в результате фьючерсы на американские фондовые индексы также снижаются.

Сдерживают биржи Европы и укрепление евро к доллару на 0,24%. Более дорогая национальная валюта сдерживает относительных доход компаний-экспортеров.