МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Tesla Inc в январе продала 66 051 электромобиль, произведенный в Китае. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные сегодня Китайской ассоциацией производителей пассажирских автомобилей (CPCA), передает Reuters.

При этом продажи выросли на 18% по сравнению с декабрем, когда американский автопроизводитель продал 55 796 электромобилей китайского производства, и на 10% — по сравнению с январем прошлого года.

Завод Tesla в Шанхае в декабре сократил производство примерно на треть по сравнению с ноябрем, а также продлил период празднования китайского Нового года в январе этого года, чтобы ограничить избыточный рост запасов.

Теперь компания планирует увеличить выпуск на заводе в Шанхае за следующие два месяца, чтобы удовлетворить спрос, подскочивший в ответ на снижение цен на ее самые популярные модели в начале января. Об этом агентство Reuters сообщало в среду со ссылкой на внутренние документы Tesla и информированный источник.

В январе Tesla заняла второе место по продажам электромобилей в Китае, уступив BYD Co Ltd, которая продала 150 164 единицы, указывает CPCA.