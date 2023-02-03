МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на сою в Чикаго в пятницу торгуются с повышением и могут продемонстрировать рост по итогам недели. Как сообщает Reuters, участники рынка оценивают состояние посевов в пострадавшей от засухи Аргентине и ожидают выхода данных США по занятости, которые позволят более точно оценить перспективы экономики страны.

Котировки пшеницы отступили от достигнутого накануне месячного пика, тогда как обильное предложение российской пшеницы на экспортном рынке усиливало негативное давление на цены.

Кукуруза также снизилась в цене.

Торги на рынке зерновых и сои в Чикаго проходят вяло, так как трейдеры ожидают публикации отчета по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США позднее в пятницу. На этой неделе в центральном банке страны заявили о достигнутом прогрессе в борьбе с инфляцией.

В центре внимания рынка также находится ежемесячная оценка мирового спроса и предложения, которая будет представлена Минсельхозом США на следующей неделе. В данном отчете будет содержаться пересмотренный прогноз урожая зерновых и сои в странах Южной Америки.

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою на CBOT около 11.41 по Гринвичу выросли на 0,3%, до 15,38 3/4 доллара США за бушель. Кукуруза снизилась на 0,4%, до 6,72 1/2 доллара, а пшеница упала на 0,5%, до 7,57 1/4 доллара.

Котировки сои " в краткосрочной перспективе должны получать сильную поддержку со стороны новостей из Аргентины", полагают аналитики Commerzbank.

Однако некоторые участники рынка видят ограниченное пространство для роста цен на сою, учитывая ожидания рекордно высокого урожая этой культуры в Бразилии.