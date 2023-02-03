МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. В пятницу цены на цинк снижаются на фоне роста запасов, сообщает Reuters. Кроме того, спрос на металл в КНР остается слабым, несмотря на отказ от жестких антиковидных ограничений.

Котировки цинка на LME оказались в лидерах снижения. Так, к 11.10 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на цинк потеряли 1,7%, опустившись до 3325,50 доллара за тонну. При этом с начала года цены на металл прибавили 12%.

Запасы цинка на складах LME упали до минимумов с 1989 года, но выросли в КНР.

С 20 января запасы в хранилищах в Шанхае выросли более чем вдвое, до 91 616 тонн. Об этом в пятницу свидетельствует отчет, опубликованный впервые после празднования Нового года по лунному календарю.

Подобные изменения запасов указывают на то, что спросу в Китае еще предстоит восстановиться, считает Эдвард Гарднер, экономист Capital Economics.

"Похоже, в этом квартале рост цен будет затруднен. Котировки некоторых металлов могут немного отступить вниз, прежде чем в середине года начнется устойчивый рост", — говорит он.

"Цинк необходим не только для производства стали, но и для изготовления многих потребительских товаров. В первом полугодии спрос на данный металл будет слабым, поскольку некоторые развитие экономики будут входить в рецессию или находиться на ее пороге в указанный период", — добавляет эксперт.

Цены на медь демонстрируют более заметную устойчивость: трехмесячные фьючерсы на LME недавно торговались с повышением на 0,4%, по 9089 долларов за тонну. Рынок получал поддержку на опасениях по поводу предложения, связанных с перебоями в добыче в ведущих медедобывающих регионах Латинской Америки и Африки.

Между тем инвесторы ждут данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, которые, вероятно, будут свидетельствовать о росте на 185 000. Данные выйдут в 13.30 по Гринвичу.

Трехмесячные фьючерсы на алюминий на LME снизились в цене на 1%, до 2591,50 доллара за тонну, никель упал в цене на 0,7%, до 29 585 долларов, олово подешевело на 1,8%, до 28 850 долларов за тонну, а свинец прибавил в цене 0,1%, 2136 долларов за тонну.