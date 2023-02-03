МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций слегка снижается днем в пятницу на фоне фиксации прибыли инвесторами перед выходными, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. США потребовали от Турции прекратить экспорт в Россию, сообщил Bloomberg

Индекс Мосбиржи к 15.58 мск снижается на 0,03%, до 2243,95 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,01%, до 1004 пункта.

"В целом текущая неделя выдалась благоприятной для российского рынка. Фондовый индекс Мосбиржи на пике в четверг торговался в районе 2250 пунктов, или на 2,7% выше, чем уровень закрытия прошлой недели. Поэтому сегодняшнее снижение было ожидаемым и обусловлено локальной фиксацией длинных позиций перед выходными", — говорит Евгений Линчик, руководитель отдела альтернативных инвестиций "УК Первая"

Стоимость апрельского фьючерса на нефть сорта Brent растет на 0,18%, до 82,32 доллара за баррель.

КОНЕЦ РОСТА

Большинство бумаг на российском рынке в заключительную торговую сессию недели показывают снижение после роста в течение пяти сессий подряд.

"После нескольких дней устойчивости к внешнему негативу, сегодня наш рынок демонстрирует относительную слабость. Это может быть обусловлено фактором пятницы, когда многие воздерживаются от покупок акций или продают их из-за опасений реализации каких-либо рисков на выходных. Тем более что индекс Мосбиржи остается недалеко от четырехмесячных вершин, где находится сильное техническое сопротивление 2255 пунктов", — считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Сильнее всего снижаются бумаги "Камаза" (-3,54%), Globaltrans (-2,3%), "Газпромнефти"(-1,6%) НМТП (-1,38%), и "Яндекса" (-1,18%)

В лидерах роста пока: бумаги Globaltruck (+2,09%), "Газпрома" (+1,75%) (+1,9%), расписки "Русагро" (+1,75%), акции "Северстали" (+1,68%) и "Совкомфлота" (+1,02%)

ПРОГНОЗЫ

Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" отмечает, что на зарубежных фондовых площадках в пятницу наблюдались сдержанные продажи после уверенного повышения на неделе. Настроения, по мнению аналитика, могут измениться после публикации ключевого отчета по состоянию рынка труда США за январь.

"Индексы Мосбиржи и РТС находятся в стадии коррекции и стремятся к поддержкам 2210 и 980 пунктов. При отсутствии неожиданностей со стороны макроэкономической статистики из США настроения вряд ли сильно изменятся до конца дня", — заключает Кожухова.

Бабин считает, что если в ближайшие дни не произойдет каких-то серьезно негативных событий, а в понедельник внешний фон будет хотя бы нейтральным, индекс может попытаться преодолеть уровень в 2255 пунктов.

"С технической точки зрения, на дневном графике индекс Мосбиржи не слишком успешно протестировал верхнюю границу канала 2070-2245, и в краткосрочной перспективе вероятно коррекционное движение к поддержке на уровне 2165 пунктов", — оценивает аналитик "Финама" Зарина Саидова.