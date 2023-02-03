МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Доллар США в пятницу подскочил после выхода данных, показавших, что американские работодатели в январе создали значительно больше рабочих мест, чем ожидали экономисты. Такие данные потенциально дают Федеральной резервной системе больше пространства для дальнейшего повышения процентных ставок, пишет Reuters.

Согласно данным Министерства труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства в прошлом месяце выросло на 517 000. Данные за декабрь были пересмотрены с повышением, указывая на 260 000 новых рабочих мест, тогда как ранее сообщалось о 223 000.

Кроме того, средний почасовой заработок за отчетный период вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,4% в декабре. Годовой рост показателя составил 4,4% против 4,8% в декабре.

Опрошенные Reuters экономисты ожидали, что число рабочих мест вне с/х США в январе вырастет на 185 000, а средний почасовой заработок покажет годовой рост на 4,3%.

Индекс доллара США, отслеживающий стоимость американской валюты против корзины из других основных валют, на момент написания статьи демонстрировал подъем на 0,55%, до 102,35.

Пара евро/доллар упала на 0,53%, до 1,08545, а пара доллар/японская иена поднялась на 0,80%, до 129,74.