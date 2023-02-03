МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Экспорт нефти из Венесуэлы в январе упал, несмотря на то, что США выдали компании Chevron разрешение на получение поставок нефти из этой страны впервые за четыре года. Новый руководитель государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA заморозил большинство поставок, по которым ожидается рассмотрение контрактов, сообщает Reuters.

Гендиректор PDVSA Педро Теллечае, вступивший на этот пост в начале января, заморозил большинство экспортных поставок нефти и топлива, а его команда ужесточила условия контрактов, чтобы предотвратить случаи, когда покупатели получают поставки без полной оплаты.

Экспорт нефти и топлива из Венесуэлы в январе в среднем составил 558 419 баррелей в день, что на 19% ниже показателя декабря и является минимумом с июля, согласно данным Refinitiv и внутренним документам PDVSA. В июле поставки также снизились после внесения изменений в условия контрактов.

В прошлом месяце компания Chevron получила шесть поставок тяжелой нефти из Венесуэлы совокупным объемом 2,32 млн баррелей, которые были направлены на НПЗ в США.

Куба получила 1,23 млн баррелей, или 39 775 баррелей нефти, тяжелого нефтяного топлива и других нефтепродуктов в день. В декабре этот показатель составит 57 500 баррелей в день, согласно опубликованным данным.

По состоянию на конец января были отложены поставки 40 млн баррелей нефти и топлива, согласно данным TankerTrackers.com.

Венесуэла в январе также экспортировала рекордные 727 000 тонн нефтяного кокса и других побочных продуктов против показателя декабря 560 000 тонн. Поставки в рамках контрактов по экспорту побочных продуктов в январе осуществлялись без перебоев, согласно документам.