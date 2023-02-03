МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы преимущественно снижаются в пятницу после публикации корпоративной отчетности крупных технологических компаний, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.40 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,19% — до 34119,84 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,09%, до 12190,24 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,14%, до 4174,02 пункта.

Онлайн-ритейлер Amazon по итогам прошлого года получил чистый убыток в 2,7 миллиарда долларов после прибыли годом ранее, а чистая прибыль только за квартал обвалилась более чем в 50 раз. Акции компании дешевеют более чем на 5%. Alphabet Inc., владеющий компанией Google, по итогам года уменьшил чистую прибыль на 21%, бумаги холдинга снижаются в цене на 1,8%.

Технологический гигант Apple сократил чистую прибыль за прошлый квартал на 13%, а выручка оказалась ниже ожиданий аналитиков. Тем не менее акции компании дорожают почти на 4%.

До открытия торгов были опубликованы данные, согласно которым безработица в США в январе неожиданно снизилась — до 3,4% с уровня декабря в 3,5%. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 517 тысяч, в то время как прогнозировалось увеличение показателя только на 185 тысяч.

А индекс деловой активности в сфере услуг США в январе вырос до 55,2% с 49,2% месяцем ранее. Прогнозировалось увеличение показателя лишь до 50,4%. После выхода данной статистики индексы замедлили снижение, а Dow Jones позднее вышел в плюс.