МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Ведущие индексы США в пятницу снижаются. Как сообщает Reuters, макроданные показали, что количество рабочих мест вне сельского хозяйства США в январе продолжило расти быстрыми темпами. Это усилило опасения насчет того, что ФРС может продолжить повышение процентных ставок в более длительном периоде для борьбы с инфляцией.

Согласно отчету Министерства труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства США в январе увеличилось на 517 000, тогда как экономисты ожидали прирост в 185 000. Безработица опустилась до 3,4%, минимума более чем за 53,5 года.

"Когда появляются такие макроданные, сразу возвращаются страхи по поводу ФРС, поскольку участники рынка, вероятно, беспокоятся, что центробанк зайдет еще дальше. В таком случае нас ждет не 'мягкая посадка', а что-то, скорее напоминающее автокатастрофу", — сказал Брайан Джейкобсен, старший инвестиционный аналитик Allspring Global Investments.

Как ожидают участники денежного рынка, ФРС поднимет ставку еще два раза, а затем остановится. В среду ФРС повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.

Как предполагается, к июню ставка достигнет пика на уровне 4,95%. До выхода сегодняшних макроданных пик ожидался на уровне 4,91%.

Опасения насчет более длительного повышения ставок усугубили негативный настрой, связанный с разочаровывающими результатами технологических гигантов.

Apple прогнозирует очередное снижение выручки в начале года, однако ее акции развернулись и на момент написания обзора добавили 3%.

Amazon предупредила, что ее операционная прибыль в текущем квартале может упасть до нуля, бумаги компании упали на 4,5%. Alphabet, материнская компания Google, не оправдала прогнозов Уолл-стрит относительно результатов 4-го квартала, и ее акции понизились на 1,5%.

Такие результаты, видимо, приведут к прекращению вчерашнего ралли, связанного с неоднократными высказываниями главы ФРС Джерома Пауэлла насчет идущего процесса "снижения темпов инфляции" после прошедшего в среду заседания.

Три основных индекса Уолл-стрит при этом все равно могут завершить неделю с приростом. Nasdaq может повыситься по итогам пятой недели подряд, что является лучшим результатом с октября.

На момент написания статьи Dow Jones Industrial Average снизился на 52,53 пункта, или 0,15%, до 34 001,41 пункта. S&P 500 опустился на 14,19 пункта, или 0,34%, до 4165,57 пункта. Nasdaq Composite снизился на 3881 пункта, или 0,32%, до 12162,01 пункта.

Из 11 ведущих секторов S&P 500 снижается 10. Лишь акции нефтегазового сектора находятся на положительной территории в свете повышения цен на нефть.

Акции Ford Motor Co упали на 8,1% на фоне не оправдавшей ожидания прибыли за квартал. Компания также предупредила, что впереди ее ждет сложный год.

На этом фоне положительно выделяются акции Tesla Inc, набравшие 5,6%. Их росту способствовали высокие январские продажи электромобилей в Китае.

Результаты 70% от половины отчитавшихся компаний S&P 500 превзошли ожидания Уолл-стрит. Согласно Refinitiv, теперь аналитики полагают, что прибыль компаний S&P 500 за квартал сократилась на 27%.

Число снижающихся акций на Нью-Йоркской фондовой бирже превышает число растущих в соотношении 2,41 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 1,44 к 1.

У индекса S&P зафиксировано 8 новых 52-недельных максимумов и нет новых минимумов, а у Nasdaq — 54 новых максимума и 5 новых минимумов.