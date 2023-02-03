МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть выросли в пятницу после выхода сильных данных США по занятости, но все же нацелены продемонстрировать снижение по итогам недели, сообщило агентство Reuters. Инвесторы ожидают прояснения ситуации с эмбарго ЕС в отношении российских нефтепродуктов, а также подтверждения восстановления спроса в Китае.

По состоянию на 16.12 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли на 46 центов, до 82,63 доллара США за баррель. Ранее в ходе сессии они достигли 84,20 доллара. Фьючерсы на нефть WTI повысились на 58 центов, до 76,46 доллара за баррель.

По итогам недели котировки Brent могут продемонстрировать снижение на 4,7%, а фьючерсы на нефть WTI — падение на 4,1%.

Темпы роста занятости в США резко ускорились в январе на фоне устойчиво сильной активности на рынке труда, но дальнейшее замедление темпов роста заработной платы сигнализирует о достигнутом Федеральной резервной системой (ФРС) США некотором прогрессе в борьбе с инфляцией.

"Едва ли можно утверждать, что мы переживаем рецессию, — сказал Фил Флинн, аналитик Price Futures Group. — Для определения дальнейшего направления торгов рынку потребуется несколько дней".